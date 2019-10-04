У Крымского моста обнаружили бомбы времен Великой Отечественной войны

В восточной части Крыма обнаружили не менее десяти взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, три из них находились в районе Крымского моста. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

В 20 м от моста в условиях плохой видимости в воде специалисты обнаружили две авиационные осколочные бомбы весом 10 кг и 2,5 кг, а также одну гранату. Все взрывоопасные предметы были извлечены и доставлены на полигон для уничтожения.

Еще две осколочные авиабомбы весом 10 кг были найдены на территории Комсомольского парка и и в районе Дворца пионеров в Керчи. Более того, немецкую противопехотную авиабомбу весом 1 кг нашли в районе мемориального комплекса «Аджимушкай» городского округа Керчь.

В Ленинском районе у озера Тобенчик специалисты обнаружили фугасную авиационную бомбу весом 50 кг, у недалеко от села Бондаренково — три осколочные авиабомбы весом 10 кг.