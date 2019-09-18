Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору белого вина как зарубежного, так и российского производства. Критерии выбора товара приводятся в сообщении организации, передает «РИА Новости».

Наибольшая доля в продажах приходится на белые вина из Италии. Однако в последнее время начинает расти спрос на данный товар российского производства, поскольку по цене вина России, как правило, гораздо выгоднее импортных.

Так, минимальная цена качественных российских белых вин — около 250 руб. за бутылку. Тем не менее, как отметил замруководителя Роскачества Илья Лоевский, такую цену могут позволить себе установить только крупнейшие производители.

Согласно сообщению, большая часть бюджетных российских вин рассчитана на употребление в первый год с момента производства. Поэтому, выбирая данную категорию, стоит остановить свой выбор на белом вине урожая 2018 года.

По мнению экспертов организации, покупая отечественные вина, следует также обращать внимание на наличие знака «вино защищенного географического указания» (ЗГУ).