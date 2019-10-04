Рейс «Аэрофлота» со 148 пассажирами не cмог вылететь в Москву из Барнаула

Рейс «Аэрофлота» со 148 пассажирами не cмог вылететь в Москву из Барнаула

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь в Москву из аэропорта Барнаула. Об этом сообщается на сайте минтранса Алтайского края.

По данным краевого министерства, инцидент произошел утром 4 октября. Борт, который должен был выполнить рейс Барнаул — Москва, не вылетел по техническим причинам, не зависящим от служб аэропорта, уточнили в ведомстве.

Всего на рейс зарегистрировались 148 пассажиров, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В настоящее время ведутся работы по размещению людей в гостинице и предоставлению питания. Вылет резервного самолета в Москву ожидается в 19:30 (15:30 мск).