Более 70 человек застряли в Сеуле из-за проблем с самолетом

Более 70 человек застряли в Сеуле из-за проблем с самолетом

Более 70 пассажиров авиакомпании «Аврора» не смогли улететь в Хабаровск из Сеула из-за поломки лайнера, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Из-за неисправности самолета не смогли вовремя вылететь и оказались в иностранном аэропорту 75 человек. Прокуратура со ссылкой на информацию авиаперевозчика сообщает, что сейчас пассажиров разместили в гостиницах и обеспечили едой. Планируется, что в 00:40 (18:40 мск) во вторник, 1 октября, 43 пассажира вылетят во Владивосток, откуда их потом доставят в Хабаровск. Остальные 32 пассажира отправятся в пункт назначения в 13:00 (07:00 мск) в тот же день.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании после происшествия, говорится в сообщении.

В начале августа более 200 россиян не смогли вылететь из Болгарии из-за неисправности с самолетом. Задержка рейсов составила более двух дней. Позже два лайнера с российскими туристами все-таки вылетели. В генконсульстве предположили, что задержка рейсов произошла из-за того, что авиакомпании Bulgaria Air не хватает самолетов.