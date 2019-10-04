РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд руб.

Российские железные дороги (РЖД) продали активы компании АО «Вагонная ремонтная компания-3» за 8,65 млрд руб. Об этом сообщается на сайте РЖД.

«Продажа актива осуществляется в соответствии с решением совета директоров в рамках продажи непрофильных активов компании», — сказано в сообщении. Аукцион проводился 3 октября по продаже 100% минус одна акция компании, при стартовой цене в 7,015 млрд руб. Победителем стало ООО «БизнесОптима».

АО «ВРК-3» — одна из трех дочерних предприятий РЖД. Она была создана в 2011 году и включила в себя 39 вагоноремонтных предприятий. Компания осуществляет плановый ремонт и ремонт запчастей для депо и может производить ремонт более 100 тыс. вагонов в год.

Ранее РЖД во время визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу подписали контракт с гендиректором «Железных дорог Кубы» Эдуардо Бессерой на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры острова. Он предусматривает модернизацию более 1 тыс. км путей с использованием техники, материалов и оборудования российского производства. Стоимость контракта оценивается в €1,88 млрд.