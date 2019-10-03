Чистая прибыль ВТБ с января по август снизилась на 6,6%

С января по август текущего года чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в банке.

Тем не менее, в банке рассчитывают, что к концу года ситуация изменится, так как бизнес группы растет высокими темпами.

«За 8 месяцев 2019 года чистая прибыль группы составила 115,3 млрд руб., снизившись на 6,6% год к году. Учитывая, что по итогам 7 месяцев 2019 года снижение год к году составляло 13,7%, наблюдается помесячное сокращение разрыва между размером чистой прибыли текущего и прошлого года», — говорится в тексте сообщения. В банке ожидают, что в дальнейшем текущее отставание будет ликвидировано, а уровень прибыли превысит показатели прошлого года, позволив оправдать собственный прогноз ВТБ по росту чистой прибыли в текущем году до 200 млрд руб.

Чистые процентные доходы группы ВТБ по итогам восьми месяцев составили 287,9 млрд руб., снизившись на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Учитывая смягчение денежной политики и продолжающийся рост кредитного портфеля, в банке ожидают роста чистых процентных доходов во втором полугодии текущего года. Чистые комиссионные расходы ВТБ с января по август текущего года составили 60,6 млрд руб., увеличившись на 9,2% в сравнении с прошлым годом. Основными источниками их роста стали розничный, средний и малый бизнес группы.

По состоянию на конец августа совокупные активы группы составили 15,8 трлн руб., увеличившись 7,3% с начала текущего года. Основным драйвером роста показателя в банке назвали кредиты физическим лицам, с начала 2019 года этот показатель вырос на 12,8%.