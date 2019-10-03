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СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Снятая с должность судья вела дело о гибели во Внуково президента французской Total
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Несколько судей, работавших в Солнцевском районном суде Москвы, были в сентябре отправлены в отставку. По данным газеты «Коммерсантъ», сделано это было по представлению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Своих постов лишились судьи Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова, а председатель Солнцевского райсуда Сергей Потапенко был понижен в должности.

Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, который проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком. Поскольку именно Анна Егорова с Куроповым и Кисляковой рассматривала это дело, оно теперь будет слушаться заново.

По данным «Коммерсанта», такой поворот событий больше всего не удовлетворил Генеральную прокуратуру, поскольку в октябре следующего года истекает срок давности по этому делу, а его рассмотрение затянулось. Например, в 2017 году его возвращали в Следственный комитет для устранения обнаруженных недостатков.

В октябре 2014 года частный самолет Dassault Falcon 50EX авиакомпании «Юниджет» при взлете врезался в снегоуборочную машину, которая ошибочно въехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета были глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа, в том числе французская стюардесса. Все они погибли. За рулем снегоуборочной машины был Владимир Мартыненко.

По данным следствия, катастрофа произошла из-за «отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева», а также небрежное отношение к работе диспетчером Надежды Архиповой и Владимира Леденева. Они и стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Мосгорсуд
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