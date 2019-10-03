Путин сообщил о попытках помешать началу российской операции в Сирии

Некоторые зарубежные партнеры пытались помешать началу операции российских ВКС в Сирии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

«Некоторые зарубежные партнеры... с которыми мы работаем на международной арене, честно говоря, пытались мешать, противодействовать (операции российских военных — РБК.)», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что решение о начале операции было принято в 2015 году и обсуждалось на сессии клуба «Валдай». По словам Путина, тогда далеко не все верили, что операция может закончиться позитивно. «Многие задавали вопросы, зачем это нужно, есть ли у нас понимание, спрашивали, в какое осиное гнездо мы полезли» — заявил президент России.

Путин также отметил, что в результате операции в Сирии удалось нанести поражение «международному террористическому интернационалу» и помешать инфильтрации на территорию России «сотен, а может и тысяч вооруженных головорезов». Российский лидер заявил, что урегулирование ситуации в Сирии может стать моделью для разрешения схожих кризисов в будущем.