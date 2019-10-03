Путин заявил о предотвращенном Россией исходе сотен головорезов из Сирии

Операция ВКС России в Сирии позволила предотвратить инфильтрацию сотен или даже тысяч вооруженных головорезов на территорию страны и соседних государств, заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Президент отметил, что России удалось нанести поражение «международному террористическому интернационалу». Путин напомнил, что начало российской операции в Сирии обсуждалось на сессии клуба «Валдай» в 2015 году.

«Не все верили, что это может закончиться позитивно. Наоборот, весьма скептически относились и многие задавали вопросы, зачем это нужно», — заявил Путин, добавив, что некоторые из зарубежных партнеров России пытались не допустить проведения операции.

По словам главы государства, урегулирование ситуации в Сирии может послужить моделью для разрешения схожих кризисов. Путин отметил, что при урегулировании следует преимущественно задействовать дипломатические механизмы, назвав силовой сценарий «крайне вынужденным исключением».

30 сентября в российском МИДе объявили об уничтожении главных сил «Исламского государства» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусры» (обе запрещены в России). В ведомстве отметили, что борьба с терроризмом должна быть продолжена.