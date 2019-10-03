В Томске мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой

В Томске мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой

Мужчина застрелил двух женщин, работавших в коммерческой фирме в Томске, после чего покончил с собой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по области.

По данным ведомства, тела обнаружили в одном из офисных помещений дома № 6/20 на улице Героев Чубаровцев. Вскоре следователи и полицейские установили личность вероятного убийцы. Мужчина покончил с собой до прибытия сотрудников внутренних органов, указывает СК. По факту случившегося возбудили уголовное дело, следователи устанавливают причины и обстоятельства происшедшего.

Как сообщает местный портал Vtomske.ru со ссылкой на очевидцев, погибшие женщины — директор и бухгалтер фирмы по продаже дикоросов. По данным 2ГИС, по указанному СК адресу располагается офис компании «Снабсбыт», специализирующейся на оптовой продаже бытовых товаров.

В марте в Москве мужчина застрелил своих жену и ребенка, после чего совершил попытку самоубийства. По факту происшедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).