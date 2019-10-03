Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 12:24
СМИ узнали о расколовших команду Зеленского сценариях выборов в Донбассе Политика, 17:49 «Коммерсантъ» узнал об отставке главы ЦОДД Общество, 17:45 Путин разрешил ВТБ стать акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2 Бизнес, 17:43 В Томске мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой Общество, 17:42 В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Общество, 17:38 Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за «народный «Оскар» Общество, 17:29 Кремль усомнился в сроках нормандской встречи из-за графика Путина Политика, 17:28 Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае Спорт, 17:18 Кто был первым русским клиентом мануфактуры Vacheron Constantin Стиль, 17:07 Зюзин получил отсрочку на поиск денег для выкупа 34% в Эльгинском проекте Бизнес, 16:55 Макрон прибыл на место атаки на полицейский участок в Париже Общество, 16:54 Какие НR-цели ставят перед собой производственные FMCG-компании Pro, 16:52 Бывший футболист «Ювентуса» и «Зенита» Маркизио завершил карьеру игрока Спорт, 16:52 Минфин решил сделать траты на нацпроекты «полностью прослеживаемыми» Экономика, 16:49
Общество ,  
0 
В Томске мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой

Мужчина застрелил двух женщин, работавших в коммерческой фирме в Томске, после чего покончил с собой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по области.

По данным ведомства, тела обнаружили в одном из офисных помещений дома № 6/20 на улице Героев Чубаровцев. Вскоре следователи и полицейские установили личность вероятного убийцы. Мужчина покончил с собой до прибытия сотрудников внутренних органов, указывает СК. По факту случившегося возбудили уголовное дело, следователи устанавливают причины и обстоятельства происшедшего.

Как сообщает местный портал Vtomske.ru со ссылкой на очевидцев, погибшие женщины — директор и бухгалтер фирмы по продаже дикоросов. По данным 2ГИС, по указанному СК адресу располагается офис компании «Снабсбыт», специализирующейся на оптовой продаже бытовых товаров.

В марте в Москве мужчина застрелил своих жену и ребенка, после чего совершил попытку самоубийства. По факту происшедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

Теги: Томск, убийство, следственный комитет
Материалы по теме
В Москве мужчина убил жену и ребенка и попытался покончить с собой
Общество
В торговом центре Новосибирска мужчина застрелил юношу и покончил с собой
Общество
В Якутии пенсионер застрелил трех человек и покончил с собой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter