Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за «народный «Оскар»

Писатель Джордж Мартин, на основании цикла романов которого был создан сериал «Игра престолов», поблагодарил фанатов из Якутии за «народный «Оскар» — серебряную статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу. Видеообращение Мартина показал в эфире местный телеканал «Якутия 24».

«Я, Джордж Мартин, хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска. Если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду», — подчеркнул он.

Писатель назвал статуэтку «замечательным жестом» со стороны якутян и извинился, что не смог получить ее лично, однако заверил, что будет очень дорожить подарком.

Он также заявил, что продолжает работу над двумя новыми книгами, которыми сможет порадовать фанатов в будущем. Мартин заключил, что он рад, что искусство, в частности фэнтези, преодолевает любые государственные границы и культурные различия, путешествует по миру, затрагивая сердца и умы людей.