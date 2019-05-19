Автор «Игры престолов» получит «народный Оскар» от фанатов из Якутии

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин в скором времени получит от якутских фанатов серебряную статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу. Об этом сообщает местный портал Якутии ЯСИА.

Фигуру Джона Сноу изготовили из серебра 925-й пробы, плащ — из мамонтовой кости, а меч — из обсидиана (разновидность вулканического стекла). Более того, на его грудь якутские фанаты поместили оберег из серебра в национальном стиле.

Одна из участниц команды Татьяна Егорова представила ролик из США, который в знак благодарности отправила помощница Мартина Дженнифер Северанс, обещавшая передать статуэтку ему «прямо в руки».

Отмечается, что вместе со статуэткой Мартин получит памятник якутского народного творчества — олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», переведенный на английский язык. Создатели «народного Оскара» выразили надежду, что это произведение вдохновит Мартина на включение якутского персонажа в одно из его будущих творений.