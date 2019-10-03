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Аделина Сотникова пожаловалась полиции на похитившую 2 млн руб. гадалку

Фигуристка Аделина Сотникова обратилась в полицию с жалобой на гадалку, которой она перевела 2 млн руб. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что 23-летняя девушка обратилась в одно из подразделений полиции Центрального административного округа с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. «Она заявила, что перевела 2 млн руб. неизвестной женщине за оказание оккультных услуг», — сообщил представитель главка. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество). Имя потерпевшей в ведомстве не уточнили. Аделине Сотниковой 23 года.

По данным ТАСС, спортсменка нашла объявление об услугах гадалки в Instagram. Она решила воспользоваться помощью женщины и написала ей. «На сообщение ответила женщина, представившаяся Ольгой, пообещав решить возникшие у девушки проблемы. Услуги она оказывала дистанционно», — рассказал собеседник агентства. В обмен она потребовала 2 млн руб. Фигуристка перевела ей эти деньги, после чего Ольга перестала выходить на связь.

Аделина Сотникова получила золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Свой первый чемпионат России она выиграла еще в 2008 году в возрасте 12 лет. Также она дважды завоевывала золото в одиночном катании на чемпионатах Европы.

Теги: новости РБК, мошенничество, гадалка
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