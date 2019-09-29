Маск назвал сроки первого полета Starship на орбиту

Компания SpaceX может вывести свой космической корабль Starship на орбиту не позднее, чем в ближайшие полгода, заявил ее основатель и гендиректор Илон Маск, пишет The New York Times.

«Это прозвучит совершенно безумно, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше, чем за шесть месяцев», — сказал он. По его словам, точные сроки будут зависеть от модернизации и производства ракет-носителей.

Маск не уточнил, на какую высоту в SpaceX хотят поднять Starship. Для сравнения, Международная космическая станция находится в районе 412-437 км над поверхностью Земли.

Ближайшие полет корабля-прототипа под названием Starhopper доставит его на высоту около 65 тыс. футов (19,8 км), где он аппарат пробудет месяц или два. Starship — последнее название проекта, который Маск называет B.F.R. Сейчас SpaceX использует две ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy.