Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны Политика, 07:18 Маск назвал сроки первого полета Starship на орбиту Технологии и медиа, 07:01 Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты питания Общество, 06:59 На Филиппинах за сутки зафиксировали два землетрясения Общество, 06:43 Около побережья Ливии перевернулась лодка с 50 мигрантами Общество, 06:27 Израиль задержал подозреваемых во взрыве на Западном берегу Иордана Общество, 06:11 СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг Экономика, 06:01 Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории Общество, 05:37 В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании Общество, 05:20 Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента Политика, 04:58 Business Insider опубликовал топ-20 лучших смартфонов 2019 года Технологии и медиа, 04:36 WP сообщила о засекреченных задним числом письмах для Клинтон Политика, 04:21 Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море Политика, 04:02 CМИ сообщили о смягчении требований к анонимам перед жалобой на Трампа Политика, 03:48
Технологии и медиа ,  
0 
Маск назвал сроки первого полета Starship на орбиту

Компания SpaceX может вывести свой космической корабль Starship на орбиту не позднее, чем в ближайшие полгода, заявил ее основатель и гендиректор Илон Маск, пишет The New York Times.

«Это прозвучит совершенно безумно, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше, чем за шесть месяцев», — сказал он. По его словам, точные сроки будут зависеть от модернизации и производства ракет-носителей.

Маск не уточнил, на какую высоту в SpaceX хотят поднять Starship. Для сравнения, Международная космическая станция находится в районе 412-437 км над поверхностью Земли.

Ближайшие полет корабля-прототипа под названием Starhopper доставит его на высоту около 65 тыс. футов (19,8 км), где он аппарат пробудет месяц или два. Starship — последнее название проекта, который Маск называет B.F.R. Сейчас SpaceX использует две ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy.

У нового проекта будет две ступени — первая в виде ускорителя Super Heavy и вторая, которая одновременно будет кораблем Starship. Как отмечает издание, по Starship вместе с Super Heavy не уступает ракете, отправившей астронавтов на Луну, однако ее можно будет использовать многократно.

Теги: Илон Маск, Starship
Материалы по теме
Маск отреагировал на появление билборда с приглашением посетить Краснодар
Общество
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
Технологии и медиа
SpaceX сообщила об отправлении корабля Dragon к МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter