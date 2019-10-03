Reuters узнал о переводе всех экспортных контрактов «Роснефти» на евро

Основной валютой во всех экспортных контрактах «Роснефти» — на поставку нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа (СУГ) и т.д. — стал евро, сообщает Reuters со ссылкой на информацию трейдеров.

По словам собеседников агентства, переход на евро произошел в сентябре.

«Роснефть» раньше предлагала евро как одну из опций, а доллар был основной валютой, но с прошлого месяца евро стал основной опцией. Нас предупредили, но все равно это заметное изменение», — сказал один из трейдеров.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

В августе Reuters сообщал, что «Роснефть» перевела с долларов на евро контракты на экспортные поставки нефтепродуктов. Теперь за евро будут продавать и нефть, цены на которую на мировом нефтяном рынке традиционно устанавливаются в долларах. Для конвертации из долларов в евро «Роснефть», по данным Reuters, предлагает использовать валютный курс на день, предшествующий согласованной дате платежа.