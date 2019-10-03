В московской школе отказались признавать существование бойцовского клуба

В московской школе № 97 опровергли информацию о том, что старшеклассники создали собственный бойцовский клуб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования города Москвы со ссылкой на директора школы Ирину Мальчевскую.

Директор объяснила, что в начале сентября за территорией школы между подростками произошел конфликт, в котором участвовали два пятиклассника. Об этом сообщили родителям мальчиков и связались с правоохранительными органами, которые начали расследование. Сейчас, по словам Мальчевской, с учениками проводится воспитательно-профилактическая работа. «Хотелось бы отметить, что никакого бойцовского клуба в стенах школы нет», — добавила директор.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что старшеклассники школы № 97 устраивали бои между учениками младших классов и делали на них ставки. Правил в драках не было, а участники бились до крови. О боях стало известно после того, как одна пятиклассница показала видео драки родителям.

Директор школы в разговоре с РБК отмечала, что драка, о которой шла речь, происходила не на территории школы, а в парке во внеучебное время. В пресс-службе управления МВД по Москве в ответ на вопрос РБК сообщили, что к ним не поступали обращения о систематических драках между учениками школы № 97.