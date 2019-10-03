В московской школе ответили на сообщения о «бойцовском клубе» из учеников

В московской школе ответили на сообщения о «бойцовском клубе» из учеников

Директор московской школы №97, где, по информации СМИ, ученики устроили собственный бойцовский клуб, сообщила РБК, что драки между подростками происходили не на территории учебного учреждения.

«В школе у нас никакой драки [между учениками] не было. А то, что в микрорайоне происходило, в этой ситуации мы сейчас разбираемся. Это было не на территории школы, а на территории парка ближайшего во внеучебное время», — сказала директор школы Ирина Мальчевская.

В пресс-службе управления МВД по Москве в ответ на вопрос РБК, поступали ли к ним обращения по факту систематических драк между учениками в московской школе №97, сообщили, что им об этом ничего неизвестно.

РБК также направил запрос в пресс-службу департамента образования и науки города Москвы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что старшеклассники школы №97 устраивали бои между учениками младших классов и делали на них ставки. Правил в драках не было, а участники «бились до крови». Информация об этом стала известна, после того как одна пятиклассница показала видео драки родителям.