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Citigroup $93 (+29,22%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
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СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе

Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».

Следователи собираются поименно называть подозреваемых и обвиняемых, которые «развязали войну со своим народом» и должны предстать перед судом. «От ответственности никто не уйдет», — предупредили в СК.

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В первом выпуске видеопроекта говорится об Анатолии Пушнякове, который командовал Сухопутными войсками Украины с мая 2014 по январь 2016 года. По версии СК, Пушняков нарушал минские соглашения и производил обстрел мирного населения, что привело к жертвам. «Сбор доказательной базы продолжается», — говорится в видео о статусе дела.

В отношении Пушнякова, а также других бывших и нынешних руководителей Минобороны Украины в России заведены уголовные дела по ст. 356, 357 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).

Теги: Следственный комитет, Украина, преступление
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