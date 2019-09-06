Путина пригласили приехать на Колыму мыть золото

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока принял приглашение съездить на Колыму, передает «РИА Новости». Президенту предложили испытать «старательский фарт».

«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — обратился к нему с предложением глава совета директоров концерна «Арбат», председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский. Он напомнил, что в последний раз президент был на Колыме давно и предложил заодно проверить, как выполняются в регионе поручения главы государства.

Путин посетить Колыму согласился. «Я приеду», — сказал он. В то же время он напомнил о теме нелегальной золотодобычи, которую до этого обсуждали на встрече. «Не будете обращаться в соответствующие органы?» — уточнил он у Басанского. «Владимир Владимирович, мы с пониманием и с уважением подойдем», — ответил тот.

В 2018 году в Магаданской области был установлен рекорд по золотодобыче — в регионе удалось получить 36,8 т золота. также На Колыме в прошлом году добыли около 696,4 т серебра.