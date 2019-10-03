СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в Челябинске

СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в Челябинске

Следователи проводят доследственную проверку после столкновения Airbus A-321 с трапом для высадки пассажиров в аэропорту Челябинска. Об этом говорится в сообщении на сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным следственного управления на транспорте, инцидент произошел в 04:05 (02:05 мск). Всего на борту находились 163 пассажира и шесть членов экипажа. Для их высадки подали трап, который, приблизившись к судну, повредил обшивку. В результате столкновения никто не пострадал.

В настоящий момент на месте работают следственные органы. Следователи осматривают воздушное судно, опрашивают членов экипажа и сотрудников наземных служб аэропорта, устанавливают сумму причиненного ущерба. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 3 сентября самоходный трап въехал в пассажирский самолет, прилетевший из Москвы. Из-за этого обратный рейс в Шереметьево задержался почти на восемь часов.