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Восточные немцы сравнили нынешний произвол государства с временами ГДР
Немецкие социологи зафиксировали, что 58% опрошенных жителей пяти земель, которые ранее составляли ГДР, пожаловались на меньшую защищенность от государственного произвола в сравнении с временами социалистической Восточной Германии
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Жители Восточной Германии недовольны своим положением в современном немецком обществе и считают, что могут выразить свое мнение по каким-либо общественно-политическим вопросам менее свободно, чем это было до падения Берлинской стены. К такому выводу пришли немецкие социологи, которые опросили более 1 тыс. жителей пяти федеральных земель, которые до объединения Германии входили в состав ГДР. Результаты исследования, приуроченного к 29-летию объединения ГДР и ФРГ, приводит журнал Die Zeit.

41% восточных немцев заявили, что не могут выражать свое мнение свободно и уровень этой свободы, уверены они, сейчас ниже, чем до 1989 года. 58% из всех опрошенных, в свою очередь, заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР. Еще чуть более половины (52%) недовольны тем, как в стране работает демократия.

Среди проблем, на которые также указали опрошенные, были озвучены следующие:

  • власти недостаточно прислушиваются к мнению восточных немецких земель (70%);
  • в ФРГ не оценивают по достоинству усилия восточных немцев (80%);
  • отсутствие должного уровня безопасности (70% заявили, что до падения стены они жили в большей безопасности);
  • недовольство уровнем школьного образования (56%).

Тем не менее большинство опрошенных социологами (52%) заверили, что в целом надежды, которые они связывали с воссоединением страны, воплотились в жизнь.

В последние месяцы, как отмечает Zeit, в Германии неоднократно на высоком уровне говорилось о растущем экономическом и социальном разрыве между восточной и западной частью страны. С 1949 по 1989 год Германия была разделена на западную и восточную части — Федеративную Республику Германия (ФРГ) и Германскую Демократическую Республику (ГДР). В 1961 году на фоне массового оттока молодых специалистов и рабочей силы в западную часть страны по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта в Берлине была возведена стена протяженностью 155 км. Стена стала одним из символов холодной войны. Ее разрушили окончательно к 1991 году.

Автор: Анна Трунина
Теги: Германия, Берлинская стена, ГДР, ФРГ
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