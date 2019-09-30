В Уфе учащийся колледжа умер после занятий по физкультуре

В Уфе учащийся колледжа умер после занятий по физкультуре

В одном из колледжей в Уфе после урока физкультуры умер 17-летний студент-первокурсник. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают «Вести-Башкортостан».

Молодому человеку стало плохо во время занятия. Студента госпитализировали, однако спасти его не удалось. Информацию подтверждает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. «Первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался», — сообщили следователи.

СК ведет доследственную проверку. Ведомство проверит, страдал ли студент от какого-либо заболевания.

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

В октябре 2017 года в Красноярске на уроке физкультуры умер десятилетний школьник. Мальчику стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.