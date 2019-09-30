В Уфе учащийся колледжа умер после занятий по физкультуре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства РБК и Audi, 10:36 Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела Общество, 10:34 В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн Экономика, 10:28 Что такое телемедицина? Экономика инноваций, 10:21  Курс Bitcoin опустился ниже $8000 Крипто, 10:12 Кредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб. Бизнес, 10:12 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 10:06 Какие решения помогут ретейлеру проследить за качеством товаров Pro, 10:02 В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра Общество, 09:59 ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов Общество, 09:59 СМИ сообщили о смерти около 130 человек в Индии из-за ливней Общество, 09:55 Посольство России назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии Общество, 09:52 Неизвестные с автоматом напали на гостя ресторана на севере Москвы Общество, 09:47 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 09:36
Общество ,  
0 
В Уфе учащийся колледжа умер после занятий по физкультуре

В одном из колледжей в Уфе после урока физкультуры умер 17-летний студент-первокурсник. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают «Вести-Башкортостан».

Молодому человеку стало плохо во время занятия. Студента госпитализировали, однако спасти его не удалось. Информацию подтверждает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. «Первокурснику стало плохо на уроке физкультуры, была вызвана скорая помощь. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался», — сообщили следователи.

СК ведет доследственную проверку. Ведомство проверит, страдал ли студент от какого-либо заболевания.

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

В октябре 2017 года в Красноярске на уроке физкультуры умер десятилетний школьник. Мальчику стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Теги: студент, смерть, Башкирия, новости РБК
Материалы по теме
В Красноярске школьник случайно выстрелил в девушку
Общество
В уральском вузе опровергли отчисление студента за членство в ЛГБТ-группе
Общество
Прокуратура Башкирии проверит отказ детсада принять девочку-инвалида
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter