В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора

На портале «Активный гражданин» началось голосование, посвященное раздельному сбору отходов в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Горожанам предстоит ответить, готовы ли они сортировать мусор», — говорится в сообщении.

В случае, если москвичи поддержат эту инициативу, специальные контейнеры для сбора мусора появятся у многоквартирных домов. Синие будут предназначены для мусора, предусмотренного на переработку: пластик, стекло, бумага, металл, а серые — для смешанных отходов. К этой системе могут подключить также учреждения социальной сферы, магазины и рынки.

На портале «Активный гражданин» горожанам предстоит выбрать из нескольких вариантов — «Поддерживаю», «Скорее поддерживаю», «Пока не решил, хочу посмотреть, как раздельный сбор будет выглядеть на практике» и «На мой взгляд, переход на раздельный сбор мусора является преждевременным». Вариант, который бы подразумевал принципиальный отказ от раздельного сбора мусора в Москве, отсутствует.