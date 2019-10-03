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Общество ,  
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Роскачество обнаружило токсины и пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество во время исследования лапши быстрого приготовления выявило в некоторых марках токсины и пестициды. Об этом говорится в сообщении организации, которое поступило в РБК.

В частности пестицид бифентрин был обнаружен в лапше марки «БигЛанч», а следы регулятора роста растений — в продукции «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон» и «Моя цена». По словам Алексея Алексеенко, эксперта ФГБУ «ВГНКИ», пестициды и регуляторы могли попасть в продукт только через сырье — муку.

Также у восьми торговых марок Роскачество обнаружило следы охратоксина А, а у пяти марок — следы микотоксина зеараленон. Эксперты организации считают, что микотоксины могли попасть в продукт из-за некачественной муки или при транспортировке и хранении лапши.

У 12 торговых марок была выявлена массовая доля соли, которая не соответствует стандарту Роскачества. В то же время требования были соблюдены в продукции брендов «Анаком», «Доширак», «Красная цена», «Лаззат» (Казахстан), «Петра».

Эксперты также отметили, что вопреки слухам об отсутствии мяса в подобной продукции, у марок «Анаком», «БигЛанч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», «BigBon» в составе было обнаружено заявленное мясо курицы либо куриный фарш. При этом результаты проверки частично подтвердили предположение, что производители используют некачественное растительное масло в лапше быстрого приготовления. По словам доктора технических наук, заместителя директора по научной работе ФГАНУ НИИХП Владимир Мартиросян, производители в основном используют для обжарки лапши пальмовое масло, так как оно меньше подвергается процессам окисления.

В сентябре эксперты Роскачества во время проверки клубничных йогуртов обнаружили бактерии группы кишечной палочки и хлоргексидин в продукции двух торговых марок: «Талицкий йогурт» и «Вкуснотеево». Отмечалось, что истопником кишечной палочки в «Талицком йогруте», скорее всего, стали нестерильные условия на производстве, а хлоргексидин во «Вкуснотеево» свидетельствует о плохой промывке молокопроводов на производстве после дезинфекции.

Теги: Роскачество, пестициды, продукты питания, «Доширак»
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