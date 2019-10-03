Эксперт назвала способы сэкономить на оплате отопления

Исполнительный директор некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в статье «Российской газеты» перечислила основные способы сэкономить на оплате отопления.

Самым простым решением могла бы быть регулировка того, сколько именно теплоносителя поступает в квартиру. Однако персональные счетчики можно установить лишь в новых домах с горизонтальной разводкой труб, что не поможет большинству россиян.

В многоэтажках с вертикальной разводкой возможна только установка общего прибора учета, а ограничить потребление в отдельно взятой квартире нельзя. В этом случае Разворотнева советует обращаться в управляющую компанию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Решения, позволяющие сэкономить, можно принять на общем собрании жильцов. К примеру, один из вариантов — договориться не о постоянной, а о дозированной поставке горячей воды, в зависимости от температуры воздуха. Для этого после общего собрания нужно найти подрядчика, который установит нужную аппаратуру, или договориться с управляющей компанией. Также возможно утеплить дверь в подъезде и окна. В совокупности это, по оценке Разворотневой, позволит уменьшить платеж за отопление в два раза.

В 2019 году в ряде регионов произошли сбои при подготовке к отопительному сезону, о чем на совещании с правительством заявил президент Владимир Путин. СМИ сообщали о проблемах с подачей отопления в Перми и Еврейской автономной области. В Москве власти включили отопление с понедельника, 23 сентября.