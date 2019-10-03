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Общество ,  
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Из Хабаровска на поиски пропавших на лодке мужчин направили вертолет Ми-8

Вертолет со спасателями на борту вылетел из Хабаровска в Аяно-Майский район Хабаровского края для поиска двух мужчин, которые пропали в бухте Федорова. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По информации спасательной службы, в минувшую субботу, 28 сентября, мужчины направились на моторной лодке из бухты села Аян к бухте Федорова и пропали. На их поиски направлен вертолет Ми-8.

20 августа на Камчатке в районе мыса Опасный пропали три рыбака. Спасатели и полиция в ходе поисков обнаружили личные вещи пропавших мужчин и обломки катера. Для поиска рыбаков с воздуха был направлен вертолет Ми-8, беспилотник позже нашел две резиновые лодки, бывшие на катере. Позже спасатели обнаружили тело, предположительно, одного из пропавших мужчин.

Теги: Хабаровский край, поиски людей, вертолет
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На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8
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