Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты питания

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России назвали продукты питания, поддерживающие здоровье сердца. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, врачи рекомендовали выбирать для готовки вместо жирного мяса птицу, рыбу и морепродукты. Молочные и кисломолочные продукты также лучше употреблять нежирные.

Также в центре для укрепления сердечно-сосудистой системы посетовали включить в свой рацион продукты с высоким содержанием калия и магния: курага, фасоль, орехи и хлеб с отрубями. Овощей и фруктов в сутки рекомендуется потреблять не менее 400 граммов.

Среди рыб медики особо выделили форель, семгу, лосось и скумбрию: они насытит организм человека полезными омега-3 жирными кислотами. При этом жирное мясо, сливки и жирный творог следует ограничить.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака. Курение также повышает вероятность развития онкологии до 50 раз.