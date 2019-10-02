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В Подмосковье грузовик раздавил выползшего на трассу крокодила

В Пушкинском районе Подмосковья выползшего на дорогу крокодила переехала фура, в результате животное погибло. Об этом сообщили в областном управлении МВД, передает ТАСС.

Сообщение об инциденте на Ярославском шоссе в районе сельского поселения Тарасовское, около д. 52 на ул. Центральная, поступило вечером в среду, 2 октября. Водитель грузовика насмерть переехал рептилию, которая перебегала дорогу.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают хозяина экзотического животного.

В январе 2018 года полицейские и сотрудники ФСБ провели обыск в частном доме в Петергофе, во время которого обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и живого крокодила. Животное передали ветеринарной службе. В ФСБ уточнили, что рептилия содержалась в подвальном помещении.

 

Теги: новости РБК, крокодил, Подмосковье, грузовик
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