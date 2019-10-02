Во Владимире при входе в школу задержали ученика с топором

Во Владимире при входе в школу задержали ученика с топором

При входе в одну из школ Владимира охрана задержала ученика, пытавшегося пройти в учреждение с топором. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в городской администрации, передают «Владимирские новости».

14- летник школьник с топором перепрыгнул турникет, но охрана успела его задержать, добавили в администрации. Сейчас с подростком работают правоохранительные органы. По предварительной информации, юноша живет в неблагополучной семье, передает «Зебра ТВ». Издание добавляет, что не исключаются версии конфликта с одноклассниками, а также проблемы с поведением у подростка, в частности психические отклонения.

В МВД не ответили на звонки РБК.

В конце сентября в Санкт-Петербурге школьника приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В ноябре 2018 года подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью знакомую семиклассницу и поджог ее. Девочку госпитализировали с ожогами второй степени.