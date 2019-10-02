Путин заявил о потерях ExxonMobil из-за закрытия проектов с «Роснефтью»

Американская корпорация ExxonMobil потеряла прибыль из-за закрытых по политическим причинам проектов с «Роснефтью», заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.

Путин отметил, что американская корпорация могла бы получать существенную прибыль, работая совместно с «Роснефтью», а совместная работа двух компаний была бы выгодна в целом как российской, так и мировой энергетике. Вместо этого проекты были «безосновательно» закрыты.

«Но мы их закрыли, ну и кто тут выиграл? Никто, все только потеряли», — заявил президент. Путин также отметил бесперспективность использования инструментов внутренней политики в области экономики, добавив, что политизация наносит ущерб международным отношениям.

1 марта ExxonMobil объявила о выходе из совместных предприятий с «Роснефтью» по поиску месторождений нефти, компания оценила потери в $200 млн. В корпорации сообщили, что пошли на этот шаг в рамках соблюдения требований правительства США, которое в 2017 году законодательно закрепило и расширило санкции в отношении России.