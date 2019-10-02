Союз журналистов Москвы ответил на жалобу о побоях на курсах репортеров

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев в разговоре с РБК опроверг его слова о получении побоев. Ранее журналист обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что получил травмы на курсах «Бастион».

По его словам, Павлова отчислили с курсов, так как он прогуливал занятия.

«Не было никаких побоев. Он прогуливал, последние дни вообще не ходил на занятия, за что и был отчислен. Потом отказался от медицинской проверки, уехал и после этого заявил, что у него есть какие-то побои. Где он их получил, непонятно», — заявил глава Союза журналистов Москвы.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в свою очередь ранее заявил, что жалобу Павлова необходимо тщательно расследовать.

«Курсы «Бастион» проходят уже много лет, организует их Союз журналистов Москвы, и до вчерашнего дня никаких претензий и замечаний по поводу их работы ни у кого не было. Коллеги, которые прошли эти курсы, обычно хорошо о них отзывались. Конечно, случай, о котором написал журналист РИА, стоит изучить и расследовать, потому что если действительно там было насилие над личностью, то в этом направлении должны работать уже правоохранительные органы. Но, может быть, молодой человек, который никогда не служил в армии, был слишком эмоционален. Может быть, ему это показалось слишком тяжелым времяпрепровождением», — сказал Соловьев РБК.