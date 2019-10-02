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Редактор «РИА Новости» сообщил о побоях на курсах для военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019», в ходе которых Павлова и еще 30 журналистов были избиты морскими пехотинцами при демонстрационном захвате в заложники. Об этом журналист рассказал сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Павлова, курсы экстремальной журналистики «Бастион» проводились в сентябре на территории военной части 13 140 в Севастополе, где базируется 810-я гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота ВМФ России. 

Организатором проведения курсов на протяжении 13 лет является Союз журналистов Москвы, руководителем которого является главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Занятия проводятся на специальном полигоне в полевых условиях с моделированием кризисных ситуаций и применением боевой техники.

Павлов сообщил, что при демонстрационном захвате в заложники вместе с ним избиению подверглись еще 30 журналистов. По его словам, военные надели на слушателей холщовые мешки и душили их.

«После захвата нас заставляли ползать по камням, били и издевались. Я начал задыхаться в мешке и терять сознание. [Тогда] мне сказали, что я убит, а остальных мучили еще где-то полчаса. В завершение учений всех бросили в одно место и поливали сверху бараньей кровью», — приводит слова Павлова издание «Открытые медиа».

Журналист также добавил, что другой слушательнице курсов порвали ухо, зацепив сережку, еще у другой девушки случилась истерика. Впоследствии ее доставили в больницу. Третьему слушателю отбили почки, а еще одному журналисту могли сломать ребро, отметил Павлов.

Журналист добавил, что в медицинской помощи ему и его коллегам было отказано под предлогом того, что «их били профессионалы», которые не могли нанести серьезных травм. Военные разрешили врачу осмотреть пострадавших спустя полдня после того, как журналист связался с руководством РИА «Новости» в Москве. Как сообщил Павлов, к этому времени он и еще один журналист уехали из военной части, покинув досрочно курсы.

РБК направил запрос организаторам учебно-практических курсов для журналистов «Бастион».

Теги: редактор, «РИА Новости», побои, курсы, Следственный комитет
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