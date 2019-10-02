Кабмин предложил продлить позволяющий нанимать иностранных пилотов закон

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении сроков, в течение которых авиакомпании могут нанимать на работу пилотов-иностранцев. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в ст. 56 Воздушного кодекса России и ст. 14 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В пояснительной записке к документу говорится, что действующая законодательная норма, регламентирующая прием на работу пилотов-иностранцев, вступила в силу в 2014 году. Срок действия этой нормы истекает в 2019 году. Новый законопроект предлагает его продлить еще на пять лет.

По мнению правительства, данная мера позволит не допустить возможного возникновения дефицита командиров воздушных судов до июля 2024 года.

В документе говорится, что Россия не нуждается в большом числе иностранных пилотов: с 2014-го до июня 2019 года между авиакомпаниями было распределено 913 квот командиров воздушного судна, при этом только 28 договоров были заключены с пилотами-иностранцами. Четыре из них истекут в 2020 году, 16 — в 2021-м, еще восемь — в 2022-м.