Дворкович возглавил совет директоров «дочки» ВЭБа

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович возглавил совет директоров VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ). Об этом говорится в сообщении компании.

VEB Ventures создана для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами.

В состав совета директоров также вошли директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, основной акционер Qiwi Сергей Солонин и гендиректор «Российской венчурной компании» Александр Повалко.

Дворкович отметил, что на заседании совета были рассмотрены основные направления работы VEB Ventures, а также проект ее стратегии до 2024 года. «Особое внимание было уделено вопросу поддержки стартапов для определения их роли на средних и поздних стадиях инвестирования», — заявил Дворкович.

В сентябре стало известно, что ВЭБ.РФ обсуждает с Минэкономразвития механизм фабрики проектного финансирования, который позволит иностранцам покупать ее облигации. Ранее ВЭБ и Государственный банк развития Китая договорились о финансировании строительства завода по переработке природного газа в Находке. Другой партнер ВЭБа — Японский банк международного сотрудничества. Компании подписали соглашение о финансировании строительства тепличного комплекса «Саюри» в Якутии.