ВЭБ запланировал привлечь Китай и Японию к своей фабрике инвестиций

ВЭБ обсуждает с иностранными инвесторами механизм их участия в фабрике проектного финансирования. Сейчас покупке иностранцами облигаций фабрики мешают санкции

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ВЭБ.РФ обсуждает с Минэкономразвития механизм фабрики проектного финансирования, который позволит иностранцам покупать ее облигации, рассказал РБК старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов. Фабрика была запущена в прошлом году, пока крупнейший из ее проектов — строительство Амурского газоперерабатывающего завода за €19 млрд.

Работа фабрики ВЭБа Фабрика работает по следующему принципу: синдицированный кредит ВЭБа и коммерческих банков выдается для проекта в несколько траншей по формуле 20/80, где 20% — это деньги владельца проекта. ВЭБ берет на себя наиболее рисковый первый транш, а также занимается структурированием кредита. До 40% от заемных средств поступает через выпуск облигаций специальным юрлицом СОПФ ФПФ, которое на 100% принадлежит ВЭБу. Это источник фондирования для дальнейшего размещения привлеченных средств в проекты фабрики, говорит Краснов. Государство со своей стороны субсидирует ставку заемщику и выдает свою гарантию на финансирование проекта. Сейчас партнерами ВЭБа в синдикатах выступают Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Сейчас ВЭБ находится под секторальными санкциями США, которые запрещают давать в долг госкорпорации на срок более 14 дней. При этом действует правило 50%+, то есть санкции распространяются на все «дочки» подсанкционной компании, говорит советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин.

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы не только российские деньги в эти проекты шли. В частности, через привлечение иностранных инвесторов мы хотели бы расширить круг потенциальных покупателей облигаций нашей дочерней компании», — говорит Краснов. По его словам, ВЭБ видит интерес к российским проектам за рубежом. В основном госкорпорация общается на эту тему с китайскими инвесторами и институтами развития, а также с японскими партнерами, уточнил топ-менеджер ВЭБа.

«Они готовы участвовать, но просят дать механизм, при котором они, например, могли бы покупать облигации, которые выпускает СОПФ. Мы ищем легитимные механизмы для расширения доступа международных инвесторов», — объяснил Краснов.