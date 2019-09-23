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Финансы ,  
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ВЭБ запланировал привлечь Китай и Японию к своей фабрике инвестиций
ВЭБ обсуждает с иностранными инвесторами механизм их участия в фабрике проектного финансирования. Сейчас покупке иностранцами облигаций фабрики мешают санкции
Фото: Takaaki Iwabu / Bloomberg

ВЭБ.РФ обсуждает с Минэкономразвития механизм фабрики проектного финансирования, который позволит иностранцам покупать ее облигации, рассказал РБК старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов. Фабрика была запущена в прошлом году, пока крупнейший из ее проектов — строительство Амурского газоперерабатывающего завода за €19 млрд.

Работа фабрики ВЭБа

Фабрика работает по следующему принципу: синдицированный кредит ВЭБа и коммерческих банков выдается для проекта в несколько траншей по формуле 20/80, где 20% — это деньги владельца проекта. ВЭБ берет на себя наиболее рисковый первый транш, а также занимается структурированием кредита. До 40% от заемных средств поступает через выпуск облигаций специальным юрлицом СОПФ ФПФ, которое на 100% принадлежит ВЭБу. Это источник фондирования для дальнейшего размещения привлеченных средств в проекты фабрики, говорит Краснов.

Государство со своей стороны субсидирует ставку заемщику и выдает свою гарантию на финансирование проекта. Сейчас партнерами ВЭБа в синдикатах выступают Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Сейчас ВЭБ находится под секторальными санкциями США, которые запрещают давать в долг госкорпорации на срок более 14 дней. При этом действует правило 50%+, то есть санкции распространяются на все «дочки» подсанкционной компании, говорит советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин.

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы не только российские деньги в эти проекты шли. В частности, через привлечение иностранных инвесторов мы хотели бы расширить круг потенциальных покупателей облигаций нашей дочерней компании», — говорит Краснов. По его словам, ВЭБ видит интерес к российским проектам за рубежом. В основном госкорпорация общается на эту тему с китайскими инвесторами и институтами развития, а также с японскими партнерами, уточнил топ-менеджер ВЭБа.

«Они готовы участвовать, но просят дать механизм, при котором они, например, могли бы покупать облигации, которые выпускает СОПФ. Мы ищем легитимные механизмы для расширения доступа международных инвесторов», — объяснил Краснов.

Чтобы снизить санкционный риск, ВЭБ должен выйти из собственников СОПФ или сократить свою долю до 24,9%, констатировал Гландин. Тогда «дочка» ВЭБа сможет предлагать облигации иностранным инвесторам.

ВЭБ уже привлек республиканца, бывшего конгрессмена США Джона Суини для официального лоббирования интересов в Америке. «Зачастую в США просто не понимают наш новый статус и что такое институт развития. Поэтому мы говорим: мы НКО. В США неверно думают, что ВЭБом владеет государство», — отметил Краснов.

Спрос иностранцев

ВЭБ сейчас занимается привлечением иностранных партнеров в проекты развития. В сентябре ВЭБ и Государственный банк развития Китая (ГБРК) договорились о финансировании строительства завода по переработке природного газа в Находке (проект укладывается в периметр интересов китайской инициативы «Один пояс — один путь»). Другой партнер ВЭБа — JBIC (Японский банк международного сотрудничества), который подписал с госкорпорацией соглашение о финансировании строительства тепличного комплекса «Саюри» в Якутии.

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Китайских инвесторов могут заинтересовать любые проекты с хорошим соотношением риска и доходности, в России им достаточно интересны инвестиционные проекты, где партнерами выступают крупнейшие российские компании, в частности госкорпорации, сообщил РБК директор группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства НКР Александр Диваков. «Инвесторам гораздо проще участвовать в долговых продуктах, так как прямые инвестиции накладывают существенные обязательства», — объяснил он. А японские инвесторы «могут быть заинтересованы в проектах, которые дают доступ к ресурсам, возможно, дефицитным для страны», считает Диваков.

«Санкции во многом работают, потому что есть такое понятие, как банковский комплаенс. И японским, и китайским инвесторам нужно заранее согласовывать крупные финансовые сделки. У банков множество рисков и регулятивных норм, которые нужно соблюдать, поэтому кредитная организация может не пропустить такой платеж», — объясняет Гландин из Pen&Paper.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ
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