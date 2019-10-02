Власти Магадана объяснили указ губернатора о премиях чиновникам

Отмененный Верховным судом указ о порядке премировании чиновников был нацелен на повышение качества работы госслужащих, заявили РБК в администрации Магаданской области. Решение суда власти региона намерены обжаловать.

Речь идет об указе главы Магадана от 4 марта, в котором предусматривалась возможность снижения выплат чиновникам за невыполнение контрольных показателей, установленных главой региона, пояснил РБК вице-губернатор области Андрей Колядин. Верховный суд России в конце сентября признал этот указ недействительным. Прокуратура Магаданской области утверждала, что губернатор не имеет права определять порядок выплаты денежных поощрений и устанавливать иной размер такого поощрения, в том числе случаи его невыплаты».

Как объяснил Колядин, зарплата чиновников в регионе состоит из трех частей: основной, компенсационной, включающей «северные надбавки», и премиальной. Последняя часть составляет примерно 30% от зарплаты — именно на такой размер предусматривалось снижение в случае невыполнения чиновниками контрольных показателей, установленных губернатором.

По его словам, когда указ был опубликован, его опротестовала прокуратура, проиграв в суде первой инстанции. Затем дело рассматривалось в областном суде и Верховном. Администрация Магаданской области будет подавать кассационную жалобу в президиум Верховного суда, добавил он.