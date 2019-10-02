В Ростове-на-Дону автобус с пассажирами врезался в столб

В Ростове-на-Дону автобус с пассажирами врезался в столб

Автобус с пассажирами врезался в столб в Ростове-на-Дону. В результате пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Водитель, управляя автобусом, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — столб», — сказали в управлении. Авария произошла в 09:30 мск на проспекте Королева. Пострадали пассажиры автобуса. Среди них три женщины и молодой человек 18 лет.

«Все на амбулаторном лечении. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства», — добавили в ведомстве, отметив, что водитель не обращался за медицинской помощью.

По данным управления МВД по Ростовской области, в результате аварии пострадали шесть человек, передает «РБК Ростов». В пресс-службе отметили, что всего в транспортном средстве находились десять пассажиров.

Портал 161.RU опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что у автобуса вылетело одно из передних стекол, а также сильно повреждена дверь.