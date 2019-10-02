Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter

Пользователи Twitter сообщают о проблемах в работе соцсети. Как свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пользователи жалуются на работу веб-сайта Twitter, а также приложений для iPhone, iPad и Android. В основном сбой затронул Японию, Францию, Великобританию и Польшу. Корреспондент РБК сообщает, что в Twitter невозможно разместить публикацию.

В конце сентября в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. В России со сбоями в работе преимущественно столкнулись жители Москвы. Пользователи жаловались на неудачные попытки опубликовать новый пост, обновление контента и проблемы при попытке входа на сайт.