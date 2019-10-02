В Бурятии уволился попросивший не разгонять митинги росгвардеец

Сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, записавший видеообращение к коллегам с призывом не превышать полномочия на протестных акциях, уволился по собственному желанию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

«Я ушел добровольно. Руководство пошло мне навстречу. Не могу сказать, что на меня оказывалось какое-то психологическое давление, у меня есть договоренность с руководством о том, что я не распространяюсь, что было», — сказал он.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором Хоржиров называет задержания на митингах в Улан-Удэ незаконными и призывает коллег из Росгвардии не превышать свои полномочия и не выполнять «заведомо преступные приказы». В Росгвардии сотрудника за запись, сделанную в рабочее время, пообещали наказать.

Как сообщал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, Виктор Хоржиров ранее баллотировался в городской совет депутатов Улан-Удэ от КПРФ. Он работает в ФГУП «Охрана» Росгвардии с мая 2019 года.

В сентябре, сразу же после Единого дня голосования, в Улан-Удэ прошла несанкционированная протестная акция с требованием проведести повторные выборы. Шутенков по итогам голосования получил поддержку 52,5% избирателей. При разгоне митинга полиция задержала его организатора Дмитрия Баирова и депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова.