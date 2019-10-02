Ученый назвал последствия таяния вечной мерзлоты в России

Таяние многолетней мерзлоты в России грозит разрушением объектов инфраструктуры и выбросами парниковых газов в атмосферу. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

По его словам, к 2100 году ледники и снежные покровы могут оттаять на 3–4 м, при этом в зоне криосферы (вечной мерзлоты) находится более половины территории страны.

Екайкин уточнил, что в регионах с вечной мерзлотой проживают около 4% населения России, однако там есть обширная инфраструктура. Также именно в таких районах, например, в Западной Сибири или Ямало-Ненецком округе, добывается практически нефть.

Самое быстрое таяние вечной мерзлоты, по его словам, наблюдается в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского.

«Обычные подходы к строительству подразумевают поставить фундамент на глубину протаивания. С таким расчетом строились все трубопроводы, а сейчас фундамент окажется не на твердой поверхности», — сказал эксперт.