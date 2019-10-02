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Ученый назвал последствия таяния вечной мерзлоты в России

Таяние многолетней мерзлоты в России грозит разрушением объектов инфраструктуры и выбросами парниковых газов в атмосферу. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

По его словам, к 2100 году ледники и снежные покровы могут оттаять на 3–4 м, при этом в зоне криосферы (вечной мерзлоты) находится более половины территории страны.

Екайкин уточнил, что в регионах с вечной мерзлотой проживают около 4% населения России, однако там есть обширная инфраструктура. Также именно в таких районах, например, в Западной Сибири или Ямало-Ненецком округе, добывается практически нефть.

Самое быстрое таяние вечной мерзлоты, по его словам, наблюдается в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского.

«Обычные подходы к строительству подразумевают поставить фундамент на глубину протаивания. С таким расчетом строились все трубопроводы, а сейчас фундамент окажется не на твердой поверхности», — сказал эксперт.

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Екайкин со ссылкой на данные, приведенные в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в меняющемся климате», отметил, что от 1460 до 1600 гигатонн органического углерода заключено в многолетней мерзлоте, что в два раза больше, чем содержание СО2 в атмосфере сегодня. Таяние ледников приведет к выбросу метана и СО2 в атмосферу к 2100 году.

«Больше газов, больше парниковый эффект, больше потепление, сильнее тает мерзлота, становится еще теплее — такой каскадный эффект получается», — добавил Екайкин.

Ранее аналитик Bloomberg Джулиан Ли со ссылкой на отчет Арктического совета АМАР заявил, что таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет угрозу для добычи российской нефти. По его словам, именно это стало причиной решения России присоединиться к Парижскому соглашению о климате. Так, до 2025 года на Ямале прогнозируется снижение несущей способности грунта на 25–50%.

Теги: ученый, нефть, глобальное потепление
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