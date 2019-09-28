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Союз журналистов Украины попросил пресс-секретаря Зеленского извиниться

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко попросил пресс-секретаря украинского президента Юлию Мендель извиниться за физическое воспрепятствование работе журналистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Национальный союз журналистов Украины обращается в кабинет президента и пресс-секретаря президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые случились», — сказал он.

Он отметил, что пресс-секретарь не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Томиленко заявил, что команда президента Владимира Зеленского должна строить корректные отношения с журналистами.

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26 сентября украинское отделение «Радио Свобода» написало, что Мендель и охрана украинского лидера не давала журналисту «Схем» задать вопрос Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану. Материал, который готовили журналисты, касался перелетов Богдана в Россию и наличия у него наград от бывшего главы правительства времен Виктора Януковича Николая Азарова. Издание отмечало, что охранники придерживали журналиста, мешая подойти к спикерам. Корреспондент «Радио Свобода» Кристофер Миллер также опубликовал видеозапись инцидента в своем аккаунте в Twitter.

Теги: Владимир Зеленский, союз журналистов
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