Депутаты в Нидерландах потребовали изучить роль Украины в гибели MH17

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны подробнее расследовать роль Украины в гибели над Донбассом лайнера Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщает nos.nl.

Как поясняет издание, парламентарии заявили о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке Украины в момент катастрофы. Один из депутатов Крис Ван Дам (партия ХДП) отметил важность этой информации для родственников погибших.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок, реагируя на предложение, напомнил, что правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения, однако не стал возражать против рассмотрения возможности дополнительного расследования. При этом он указал на сложности с изучением фактов, так как для этого в том числе будет необходимо сотрудничать с Россией. «Речь идет и об их воздушном пространстве», — пояснил Блок.

Согласно итогам расследования гибели MH17 Международной следственной группой, куда в том числе входили представители Нидерландов, в катастрофе подозреваются трое граждан России и один украинец. По версии группы, самолет упал после попадания ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук».