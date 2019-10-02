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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Депутаты в Нидерландах потребовали изучить роль Украины в гибели MH17

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны подробнее расследовать роль Украины в гибели над Донбассом лайнера Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщает nos.nl.

Как поясняет издание, парламентарии заявили о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке Украины в момент катастрофы. Один из депутатов Крис Ван Дам (партия ХДП) отметил важность этой информации для родственников погибших.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок, реагируя на предложение, напомнил, что правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения, однако не стал возражать против рассмотрения возможности дополнительного расследования. При этом он указал на сложности с изучением фактов, так как для этого в том числе будет необходимо сотрудничать с Россией. «Речь идет и об их воздушном пространстве», — пояснил Блок.

Согласно итогам расследования гибели MH17 Международной следственной группой, куда в том числе входили представители Нидерландов, в катастрофе подозреваются трое граждан России и один украинец. По версии группы, самолет упал после попадания ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук».

Москва отрицает причастность к катастрофе Boeing, в которой погибли 298 человек, и обвиняет в произошедшем украинских военных. Киев утверждает, что ракета была запущена с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Теги: Нидерланды, Boeing, Крушение
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