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Более 35 человек погибли в аварии с автобусом на востоке Китая

По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения при столкновении автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Sina.

Авария произошла в субботу, 28 сентября, примерно в 07:00 в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо.  

После спасательных операций раненые были отправлены в больницу города Исин. В результате ДТП пострадали 36 человек, девять из них получили серьезные ранения, еще 26 пассажиров — легкие травмы, один впоследствии был выписан.

В конце июня легковой автомобиль наехал на толпу пешеходов в городе Чунцин в центральной части Китая. В результате происшествия погибли четыре человека, еще девять получили серьезные травмы.    

Теги: Китай, автобус, ДТП
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