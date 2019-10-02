Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter. Об этом свидетельствуют данные интернет-портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Информацию о проблемах с доступом в сеть также подтвердили в пресс-службе Twitter.

Согласно его данным, 58% пользователей сообщили о проблемах с работой веб-сайта, 27% пользователей испытали трудности с доступом в мобильных приложениях на iPhone и iPad, еще у 13% пользователей возникли трудности с доступом в аккаунт.

Больше всего сообщений о проблемах с Twitter зарегистрировано среди пользователей из Москвы (Россия), а также Великобритании, Германии, Франции и ряда других стран Европы.

В последний раз сбой в работе Twitter наблюдался 31 августа. Тогда пользователи сообщали о проблемах с работой веб-сайта и мобильных приложений.