В работе Twitter произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter. Об этом свидетельствуют данные интернет-портала Downdetector.

Около 45% пользователей сообщили о проблемах с работой веб-сайта. Также они пожаловались на проблемы в работе мобильных приложений для iPhone и iPad (30%) и Android (24%).

Больше всего сообщений о проблемах с Twitter зарегистрировано среди пользователей из США, Японии, Западной Европы и России.

Ранее сбой произошел в работе Facebook. На неполадки в работе социальной сети пожаловались жители более 10 стран мира.