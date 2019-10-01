В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры опубликованы в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — говорится в подписи к посту.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК прокомментировал приближение «Мортимера» к Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам синоптика, данный циклон не разрушительный и сопровождается интенсивными ливневыми дождями. Тишковец также добавил, что самые сильные ветры наблюдались в районе Прибалтики, где их скорость достигала 22-23 м/с. В петербургской зоне порывы достигали 17-22 м/с, добавил специалист.

Из-за угрозы наводнения 1 октября на Финском заливе были закрыты затворы дамбы.