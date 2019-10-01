Синоптик ответил на сведения о движущемся на Петербург урагане «Мортимер»

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал в разговоре с РБК на сообщения о том, что на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области надвигается разрушительный ураган «Мортимер».

«Это преувеличение, он [ветер] никакой не разрушительный и не ураган. Ураган — это когда порывы ветра более 30 м/с. А это обычный циклон. Он достаточно ненастный, сопровождается интенсивными ливневыми дождями. Если бы ураган пришел, то от Питера ничего бы не осталось», — добавил Тишковец.

Во второй половине дня вторника, 1 октября, на северо-западе России порывы ветра будут достигать не более 17-22 м/с, уточнил синоптик. «Самые сильные ветры наблюдается сейчас в районе Прибалтики — там 22-23 м/с. В питерской зоне до 19 часов возможны порывы до 17-22 м/с. Это не ураганный ветер, это просто штормовой ветер. Если что-то упадет [например, дерево] при таком ветре — вполне вероятно», — отметил он.

О «разрушительном урагане», надвигающемся на северо-запад России сообщал телеканал РЕН ТВ. Этот ураган, утверждал телеканал, движется из Западной и Центральной Европы.