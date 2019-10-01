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Захарова отреагировала на создание в ПАСЕ группы «Балтик плюс»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) постоянной группы «Балтик плюс», целью которой заявлено противодействие Москве. Группа объединяет представителей Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Захарова обратила внимание на употребление слова «аннексия» в заявлении главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, которая объявила о создании объединения.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Замечательно, что непризнание аннексии Крыма осознали делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии», — написала Захарова на своей странице в Facebook, отметив, что за такую инициативу готова «выразить почтение». По словам представителя МИДа, признавать аннексию невозможно, потому что ее не было. 

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Сообщение о создании «Балтик плюс» было ранее опубликовано на странице Ясько в Facebook. «Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы», — написала она, призвав другие делегации стран — участниц ПАСЕ присоединиться к группе.

Первым шагом объединения станет отказ от празднования 70-й годовщины Совета Европы, добавила Ясько. Организация потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов, после того как России вернули право принимать участие в ее работе, утверждает она.

Теги: ПАСЕ, Мария Захарова
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