Захарова отреагировала на создание в ПАСЕ группы «Балтик плюс»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) постоянной группы «Балтик плюс», целью которой заявлено противодействие Москве. Группа объединяет представителей Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Захарова обратила внимание на употребление слова «аннексия» в заявлении главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, которая объявила о создании объединения.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Замечательно, что непризнание аннексии Крыма осознали делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии», — написала Захарова на своей странице в Facebook, отметив, что за такую инициативу готова «выразить почтение». По словам представителя МИДа, признавать аннексию невозможно, потому что ее не было.

Сообщение о создании «Балтик плюс» было ранее опубликовано на странице Ясько в Facebook. «Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы», — написала она, призвав другие делегации стран — участниц ПАСЕ присоединиться к группе.