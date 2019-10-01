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ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

В ведомстве добавили, что по административному законодательству на выяснение всех обстоятельств положено два месяца.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев написала, что Боярский припарковался на своем Mercedes на пешеходном переходе на Невском проспекте. Издание отмечало, что машина также встала на встречной полосе. Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографию автомобиля, от которого отходил Боярский.

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Актер подтвердил «Фонтанке», что машина с аналогичным номером принадлежит ему, но заявил, что сегодня не проезжал по перекрестку Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Порталу 78.ru Боярский сказал, что сегодня его не было в Петербурге. «А если я нарушил, то пусть ГАИ ко мне придет и разбирается», — отметил он.

Издание также опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как автомобиль припарковался на повороте, недалеко от пешеходного перехода. Из машины вышел мужчина, который оставил машину в неположенном для парковки месте. Пр этом лица его не видно. Портал 78.ru утверждает, что на видео — Михаил Боярский.

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала РБК сообщения СМИ о том, что ее супруг нарушил правила ПДД на Невском проспекте.

«Если виноват, значит, ответит по всей суровости закона, не беспокойтесь. У нас закон равен для всех», — заявила супруга артиста.

Теги: Михаил Боярский, ПДД, новости РБК, нарушение
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