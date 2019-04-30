Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Телеведущего Дмитрия Хрусталева, который является соведущим передачи «Вечерний Ургант», лишили водительских прав на один год и шесть месяцев и оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщило агентство «РИА Новости». Причина — отказ пройти тест на наличие алкоголя в организме. Решение принял мировой суд Останкинского района Москвы.

Директор Хрусталева Анна Тригуб отказалась комментировать РБК факт лишения водительских прав артиста, переадресовав вопросы в суд. 3 апреля она назвала ложными сообщения СМИ о том, что ведущего задержали за пьяную езду.

По данным агентства, инспектор остановил машину, за рулем которой находился Хрусталев, 2 апреля на севере Москвы. Он попросил актера сдать тест на алкоголь, но тот отказался.

Ранее Хрусталева уже признавали виновным в административных нарушениях, связанных с правилами дорожного движения.

На заседание суда ведущий не явился, пишет агентство.